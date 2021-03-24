В США призовут руководство соцсетей к ответу за распространение деструктивного контента

В США призовут руководство соцсетей к ответу за распространение деструктивного контента
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Демократы недовольны публикуемой в Сети дезинформацией

В предстоящий четверг состоится встреча американских парламентариев с руководителями "Твиттера", "Фейсбука", Google, чтобы обсудить результаты борьбы с распространением деструктивного контента. 

При этом глава комитета палаты представителей по энергетике и торговли Фрэнк Паллоне отметил, что сейчас вопрос заключается не в том, стоит ли регулировать компании, а в том, каким образом осуществлять контроль.

На данный момент демократов, которые получили большинство в Конгрессе, волнует распространение в Сети недостоверной информации о вакцинах и выборах, сообщает Axios. Именно поэтому в Вашингтоне решили, что настало время обновить закон о порядочности в коммуникациях, согласно которому социальные сети не несут отвественности за тот контент, который публикуется интернет-пользователями. И, похоже, онлайн-платформы тоже готовы пойти на этот шаг. 

Так, Паллоне подчеркнул, что "возмутительный и экстремистский" контент заставляет пользователей Сети активнее переходить по ссылкам, там самым онлайн-платформы зарабатывают больше денег на рекламе. 

"Как минимум, я хотел бы помешать этим компаниям распространять контент, ведущий к насилию", 

– резюмировал политик. 

Слушания, которые начнутся 25 марта, начнут работу над новым законом, который будет призван обеспечивать общественные интересы граждан, оберегая их от контента, который распространяется бигтехом (Big Tech) с намерением заработать побольше денег. 

Республиканцы полностью солидарны с представителями Демократической партии, пообещав привлечь руководство интернет-гигантов к ответственности. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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