Демократы недовольны публикуемой в Сети дезинформацией

В предстоящий четверг состоится встреча американских парламентариев с руководителями "Твиттера", "Фейсбука", Google, чтобы обсудить результаты борьбы с распространением деструктивного контента.

При этом глава комитета палаты представителей по энергетике и торговли Фрэнк Паллоне отметил, что сейчас вопрос заключается не в том, стоит ли регулировать компании, а в том, каким образом осуществлять контроль.

На данный момент демократов, которые получили большинство в Конгрессе, волнует распространение в Сети недостоверной информации о вакцинах и выборах, сообщает Axios. Именно поэтому в Вашингтоне решили, что настало время обновить закон о порядочности в коммуникациях, согласно которому социальные сети не несут отвественности за тот контент, который публикуется интернет-пользователями. И, похоже, онлайн-платформы тоже готовы пойти на этот шаг.

Так, Паллоне подчеркнул, что "возмутительный и экстремистский" контент заставляет пользователей Сети активнее переходить по ссылкам, там самым онлайн-платформы зарабатывают больше денег на рекламе.

"Как минимум, я хотел бы помешать этим компаниям распространять контент, ведущий к насилию",

– резюмировал политик.

Слушания, которые начнутся 25 марта, начнут работу над новым законом, который будет призван обеспечивать общественные интересы граждан, оберегая их от контента, который распространяется бигтехом (Big Tech) с намерением заработать побольше денег.

Республиканцы полностью солидарны с представителями Демократической партии, пообещав привлечь руководство интернет-гигантов к ответственности.