Известный российский эксперт рассказал о странности с покрывшимся копотью теплообменником лайнера

Жители села Грабово под Донецком зафиксировали локальные пожары на месте падения малайзийского "Боинга" MH17 в июле 2014 г. и обгоревший теплообменник. Об этом написал независимый технический эксперт Юрий Антипов в своей колонке в издании NewInform.

Специалист проанализировал слова грабовцев, ставших свидетелями трагедии, и сделал вывод – "Боинг" не загорелся на месте, куда он упал. Очевидцы заметили огонь на отдельных участках, однако без сильного пожара.

Один из жителей смог заснять большой дым от колес шасси. Антипов предположил, что теплообменник, вероятно, переместили из зоны пожара, оставив его в стороне. Устройство могло закоптиться от окружающего огня, допустил специалист.

По его мнению, грабовцы и сотрудники МЧС, которые приехали позже, навряд ли были в состоянии вытащить такую деталь машины. Сами сельчане были озадачены увиденным, но не трогали обломки лайнера, заметил эксперт.

Закоптившийся теплообменник уже на земле покрылся сажей. Его состояние доказывает, что взрыва не произошло, а "Боинг" загорелся в воздухе, полагает Антипов. Голландские следователи этот факт отрицают, написав в своем отчете, что что никаких признаков воздействия на MH17 высокой температуры в полете самолета не обнаружено.

"Черная копоть на внешней конструкции теплообменника не могла образоваться в полете при трении обломка о воздух при его падении. А значит, была, таки, высокая температура внутри самолета рейса MH17 еще при его полете. А это означает только одно, что весь трехсот страничный отчет Голландии вкупе с Украиной, впору отправлять в топку", – подытожил Антипов.

Напомним, российский специалист является активным сторонником версии взрыва именно внутри "Боинга" или обстрела борта боевым самолетом украинских ВВС.

