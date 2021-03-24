Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
747 новости
Стало известно о состоянии президента России Владимира Путина через сутки после вакцинации. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков сделал заявление, что лидер чувствует себя хорошо.
Кроме того, он уверил, что Владимир Владимирович обязательно сделает прививку вторым компонентом вакцины от COVID-19 "в установленные сроки". Этим Песков поделился с издательством "Интерфакс".
Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Путин сделал прививку от коронавируса накануне. Процедура прошла без присутствия фотокамер.
Эксперты обратили внимание на необычный жест министров