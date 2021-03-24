Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации

Представитель Кремля заявляет, что скоро президент сделает вторую прививку

Стало известно о состоянии президента России Владимира Путина через сутки после вакцинации. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков сделал заявление, что лидер чувствует себя хорошо. 

Кроме того, он уверил, что Владимир Владимирович обязательно сделает прививку вторым компонентом вакцины от COVID-19 "в установленные сроки". Этим Песков поделился с издательством "Интерфакс".

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", Путин сделал прививку от коронавируса накануне. Процедура прошла без присутствия фотокамер. 

Анна АГАБАБОВА

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