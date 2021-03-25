Президент забыл о большом событии, назначенном на следующий день

Что происходит с американским президентом – вопрос, интересующий не только американцев, но и весь мир. Как минимум раз в неделю с Джо Байденом случается конфуз, который не в силах скрыть администрация Белого дома. В этот раз глава США забыл о чуть ли не одном из самых главных событий после вступления на пост президента страны – большой пресс-конференции.

Мероприятие было назначено на рекордно поздний срок – 25 марта, на 65-й день президентства Байдена. Его предшественники – Трамп, Обама, Буш и Клинтон – выступали на таких пресс-конференциях в течение первых двух месяцев, пишет РИА "Новости". Однако вопрос журналистов о предстоящем событии серьезно озадачил лидера.

После одного из своих выступлений накануне президент забыл маску на трибуне в папке документов. Байден вернулся за аксессуаром и неформально продолжил общение с представителями СМИ. Один из присутствующих спросил у главы США, готов ли тот к большой пресс-конференции.

Обращение заставило Джо Байдена застыть на несколько секунд с пустым взглядом, журналисты повторили слова погромче, полагая, что тот не расслышал их вопроса. Демократ попытался перевести сложившуюся неловкую ситуацию в шутку.

"Какая пресс-конференция?", – спросил он, показывая всем видом, что вроде как играет с журналистами.

Затем президент с улыбкой удалился из зала.





После, подписывая официальные документы, у Джо Байдена вылетел из головы протокол мероприятия. Он обратился к помощнику, чтобы тот объяснил, что нужно сделать дальше. Сотрудник администрации президента, прежде чем ответить начальнику, попросил прессу выйти из зала.

Ранее 78-летний президент США упал во время подъема по трапу самолета трижды. В Белом доме уверили, что инцидент связан с сильным ветром на аэродроме и поводов для беспокойства о здоровье Джо Байдена нет.