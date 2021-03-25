Байден остолбенел после простого вопроса журналиста - видео

Байден остолбенел после простого вопроса журналиста - видео
Джо Байден. Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/ Consolidated News Photos,/www.globallookpress.com
Президент забыл о большом событии, назначенном на следующий день

Что происходит с американским президентом – вопрос, интересующий не только американцев, но и весь мир. Как минимум раз в неделю с Джо Байденом случается конфуз, который не в силах скрыть администрация Белого дома. В этот раз глава США забыл о чуть ли не одном из самых главных событий после вступления на пост президента страны – большой пресс-конференции. 

Мероприятие было назначено на рекордно поздний срок – 25 марта, на 65-й день президентства Байдена. Его предшественники – Трамп, Обама, Буш и Клинтон – выступали на таких пресс-конференциях в течение первых двух месяцев, пишет РИА "Новости". Однако вопрос журналистов о предстоящем событии серьезно озадачил лидера.

После одного из своих выступлений накануне президент забыл маску на трибуне в папке документов. Байден вернулся за аксессуаром и неформально продолжил общение с представителями СМИ. Один из присутствующих спросил у главы США, готов ли тот к большой пресс-конференции.

Обращение заставило Джо Байдена застыть на несколько секунд с пустым взглядом, журналисты повторили слова погромче, полагая, что тот не расслышал их вопроса. Демократ попытался перевести сложившуюся неловкую ситуацию в шутку. 

"Какая пресс-конференция?", – спросил он, показывая всем видом, что вроде как играет с журналистами. 

Затем президент с улыбкой удалился из зала.

  

После, подписывая официальные документы, у Джо Байдена вылетел из головы протокол мероприятия. Он обратился к помощнику, чтобы тот объяснил, что нужно сделать дальше. Сотрудник администрации президента, прежде чем ответить начальнику, попросил прессу выйти из зала. 

Ранее 78-летний президент США упал во время подъема по трапу самолета трижды. В Белом доме уверили, что инцидент связан с сильным ветром на аэродроме и поводов для беспокойства о здоровье Джо Байдена нет. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость182882
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Гость165874
Роман ИГНАТОВ, что означает слово «подписывая»? Имеется в виду писать потом? Есть русское слово подписывать, это понятно. А что за слово родилось в вашем мозгу дегенерата?
жертва ЕГЭ)))
Гость182883
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Владимир Владимирович Путин уникальный политик! Умнейший президент Нет более достойного в настоящего время на должность президента России
Гость164809
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Лопанина Кремлеботская
Когда умнейший и дальновидный Президент США Джо Байден назвал Путина киллером-убийцей, то это означает, что Путин политический труп-преступник во главе государства, а это запрещено законом о государственных должностях, так что Байден подарил Путину уникальнейший исторический шанс добровольно подать в отставку с должности президента россии; не нужен России такой президент киллер-убийца, это позорище на весь мир.
В этом есть закономерность,что людишки,которые из себя ничего не предсталяют,тупенькие выбирают себе такие псевдонимчики,как ты,например.И вам кажется,что вы такие умненькие юмористики! Должен тебя разочаровать,твою тупизну видно сразу!
Лопанина Кремлеботская
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Когда умнейший и дальновидный Президент США Джо Байден назвал Путина киллером-убийцей, то это означает, что Путин политический труп-преступник во главе государства, а это запрещено законом о государственных должностях, так что Байден подарил Путину уникальнейший исторический шанс добровольно подать в отставку с должности президента россии; не нужен России такой президент киллер-убийца, это позорище на весь мир.
Гость182037
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Когда-нибудь Битон не только упадет, но и обосрётся принародно.
Дворник Тихон
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Гость165874
Роман ИГНАТОВ, что означает слово «подписывая»? Имеется в виду писать потом? Есть русское слово подписывать, это понятно. А что за слово родилось в вашем мозгу дегенерата?
Подписывая - это деепричастие, оно имеет право быть. Фраза, конечно, неправильно сконструирована: нужно было " Джо Байден" оставить в именительном, а не в родительном падеже. Ну жертв ЕГЭ - не судите строго!
Гость165874
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Гость165874
Роман ИГНАТОВ, что означает слово «подписывая»? Имеется в виду писать потом? Есть русское слово подписывать, это понятно. А что за слово родилось в вашем мозгу дегенерата?
ПоТписывая - даже глупая железка и то исправляет на правильное слово
Гость165874
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Роман ИГНАТОВ, что означает слово «подписывая»? Имеется в виду писать потом? Есть русское слово подписывать, это понятно. А что за слово родилось в вашем мозгу дегенерата?
Гость180493
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дед Бидон феерический чудак на букву "м" )
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