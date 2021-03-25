Правила регистрации в соцсетях для россиян ужесточат

Роскомнадзор готовит новые требования к будущим пользователям

В России могут ввести новые правила для регистрации в соцсетях и мессенджерах. Там понадобится указывать данные паспорта, адрес проживания, номер телефона и e-mail.

Инициатива созрела у Роскомнадзора. Регулятор хочет ужесточить требования ко всем будущим пользователям. 

Введение таких правил поможет установить личность каждого подписчика, сказано в проекте приказа. Его подготовили в качестве поправок к закону "О персональных данных", частично уже вступивших в силу.

По ним, операторам данных запрещено размещать и распространять опубликованную в Сети информацию о пользователях без их согласия. У граждан должна быть возможность выбрать, какие их данные собирать, обрабатывать и использовать публично.

С 1 июля согласно дополнениям в проект, оператор должен организовать сбор согласий. Это можно сделать самостоятельно или через ЕИС Роскомнадзора, пишет "Коммерсант", сосылаясь на содержание документа.

Ранее большинство россиян поддержали решение Роскомнадзора о замедлении "Твиттер".  Большинство при этом считают оправданной возможную блокировку ресурса микроблогов, к которой регулятор может прибегнуть, если за 30 дней из соцсети не будет удален запрещенный контент.

Полина ДОРОЖКИНА

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