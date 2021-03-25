Проклюнутся за два - три дня, а то и за сутки

Когда начинается период посева рассады, многие огородники хотят, чтобы семена для этого прорасли как можно скорее. Только не у всех так получается, и не каждый способ приводит к желанному результату.

Однако сделать это можно. Причем дополнительных усилий не придется прикладывать, особого внимания не нужно уделять, да и времени потребуется мало. Зато росточки проклюнутся за два – три дня, а то и за сутки.

Как быстро и легко прорастить семена

Потребуются обычные губки, которыми хозяйки моют посуду, только новенькие.

Важно создать для семян благоприятные условия. Они должны получать достаточно влаги, а также иметь доступ к кислороду.

Губки нужно прорезать и вложить туда семена. Затем помемтить все в подходящую посудину и полить отстоянной теплой водой.

Также хорошо бы проммаркировать губки. Это необходимо, если будут проращиваться семена разных сортов одной культуры или вообще разных – к примеру, томатов, перца и баклажанов.

На ночь можно убрать губки с семенами в холодильник, только температура не должна быть очень низкой. Днем, вынув, неплохо бы поставить на батарею. Такие действия напоминают смену дня и ночи.

Однако можно и не делать этого. Всхожесть 100% в любом случае при таком способе обеспечена.

Ранее стало известно, как вырастить рассаду томатов без пикировки. Семена для этого нужно вымочить в растворе марганцовки, а помещать их надо по отдельности в торфяные горшочки или пластиковые стаканчики объемом не меньше литра.