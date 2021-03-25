В Харькове разрушили гранит дружбы между Россией и Украиной

Памятник снова пострадал из-за действий националистов

Злоумышленники покусились в Харькове на монумент, который установили в знак дружеских отношений между Россией и Украиной. Буквально недавно восстановленный гранит снова треснул из-за нападения националистов.

Как отмечает источник, злоумышленники даже не пытались скрываться под камерами видеонаблюдения.

Памятник разрушили уже во второй раз. После недавней реставрации он оставался в целости какие-то часы до повторного разрушения, передает "Пятый канал".

Егор МАЛКОВ

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