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Злоумышленники покусились в Харькове на монумент, который установили в знак дружеских отношений между Россией и Украиной. Буквально недавно восстановленный гранит снова треснул из-за нападения националистов.
Как отмечает источник, злоумышленники даже не пытались скрываться под камерами видеонаблюдения.
Памятник разрушили уже во второй раз. После недавней реставрации он оставался в целости какие-то часы до повторного разрушения, передает "Пятый канал".
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