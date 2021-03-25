США ввели конвой из 80 грузовиков в сирийскую Хасаку

США ввели конвой из 80 грузовиков в сирийскую Хасаку
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Военное командование США ввело колонну с материально-техническими средствами и оборудованием из Ирака в Сирию для поддержки своих баз

По данным сирийского информационного агентства SANA, колонна из 80 грузовиков с материально-техническими средствами, рефрижераторами и цистернами вошла на территорию САР через незаконный контрольно-пропускной пункт Аль-Валид. Местные источники сообщили, что грузовые автомобили прибыли в Заевфратье для укрепления имеющихся там военных баз.

Американские силы располагаются на востоке Сирии не случайно. В этом районе находится большое количество нефтяных месторождений. Накануне в обратном направлении было переправлено 300 цистерн с нефтью. Ворованная сирийская нефть пересекла границу с Ираком через незаконный погранпереход Аль-Махмудия.

Несмотря на заявления политиков, Вашингтон не выводит свои войска из Сирии. В 2014 году представители Пентагона вторглись на территорию ближневосточной страны якобы для борьбы с террористами "Исламского государства" (ИГ – организация запрещена в РФ). Боевики ИГ были разгромлены армией САР при поддержке российской авиации и "ЧВК Вагнера". Сейчас американские военные сконцентрировались на заработке от продажи ворованной нефти.

Роман ИГНАТОВ

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