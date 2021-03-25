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В Москве довольно скоро отменят введенные из-за пандемии коронавируса органичения. Снять запреты могут уже через месяц, сообщили близкие к администрации президента РФ источники.
Это связано с намерением провести в столице несколько массовых мероприятий. Запланированы очное шествие "Бессмертного полка" и Парад Победы, возможно, со зрителями.
Также в день шествия хотели бы организовать памятное событие в честь актера Василия Ланового, который являлся сопредседателем центрального штаба "Бессмертного полка". Как это может выглядеть, пока не известно, обсуждать детали время не пришло.
Все три мероприятия пройдут 9 мая. К этому дню в городе уже планируется отменить ограничения, добавили собеседники РБК.
Предварительно, запреты снимут до 26 апреля. На эту дату намечен уличный фестиваль "Пасхальный дар" с массовыми гуляниями, и перед ним у многих появится возможность побывать на нем.
Конкретный день, когда в Москве отменят коронавирусные ограничения, пока не указан. Это может произойти в середине апреля.
Окончательное решение примут позже. Оно зависит от эпидемиологической ситуации в столице. Возможно также. что "Бессмертный полк" состоится онлайн, а Парад Победы будут проводить без зрителей, как в прошлом году, допустил источник РБК.
По данным свежей статистики, в Москве за сутки коронавирус обнаружен у 1 787 горожан. Всего на 25 мартав столице COVID-19 диагностировали у 1 017 309 жителей. Умерли 16 337 инфицированных, вылечились 937 122 человека.
Накануне сообщалось, что в России готовятся снять большинство ограничений по коронавирусу.Это произойдет через несколько месяцев.
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