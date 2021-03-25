Последствия пандемии после победы над COVID-19 назвал эксперт
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Эпидемия принесла не только глобальные трудности, но и пользу
Пандемия коронавируса скоро закончится, но ее последствия
останутся с нами надолго. Об этом предупредил профессор Лондонской школы
экономики Бранко Миланович.
Он выделил три основных изменения, которые были вызваны
пандемией и от которых уже никуда не деться:
Работа на удаленке. Даже после того, как необходимость работы из дома отпадет,
многие работодатели сохранят эту форму или введут гибридный график, когда
два-три дня сотрудники будут выходить в офис, а остальное время работать
удаленно. Для среднего класса в развитых странах это создаст дополнительную
конкуренцию, поскольку на их позиции при удаленном графике будут претендовать
выходцы из других стран, готовые выполнять работу за меньшие деньги.
Противостояние США и Китая. Их торговая война началась до пандемии, но COVID-19 усилил конфликт. Это
может привести к изменению глобальных цепочек производства. Оказавшись
отрезанным от американского рынка и технологий, Китай лишится возможности
создавать инновации. При этом частично роль КНР сможет взять на себя, например,
Вьетнам, приводит РБК мнение эксперта.
Прорыв в медицине. Необходимость создания вакцины от COVID-19 активизировала исследователей
в области медицины и фарминдустрии по всему миру. Успех на этом поприще открывает
большие возможности для новых разработок.
Ранее опрос среди россиян показал, что менее четверти работников готовы трудиться удаленно.