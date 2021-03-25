Последствия пандемии после победы над COVID-19 назвал эксперт

Эпидемия принесла не только глобальные трудности, но и пользу

Пандемия коронавируса скоро закончится, но ее последствия останутся с нами надолго. Об этом предупредил профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович.

Он выделил три основных изменения, которые были вызваны пандемией и от которых уже никуда не деться:

Работа на удаленке. Даже после того, как необходимость работы из дома отпадет, многие работодатели сохранят эту форму или введут гибридный график, когда два-три дня сотрудники будут выходить в офис, а остальное время работать удаленно. Для среднего класса в развитых странах это создаст дополнительную конкуренцию, поскольку на их позиции при удаленном графике будут претендовать выходцы из других стран, готовые выполнять работу за меньшие деньги. Противостояние США и Китая. Их торговая война началась до пандемии, но COVID-19 усилил конфликт. Это может привести к изменению глобальных цепочек производства. Оказавшись отрезанным от американского рынка и технологий, Китай лишится возможности создавать инновации. При этом частично роль КНР сможет взять на себя, например, Вьетнам, приводит РБК мнение эксперта. Прорыв в медицине. Необходимость создания вакцины от COVID-19 активизировала исследователей в области медицины и фарминдустрии по всему миру. Успех на этом поприще открывает большие возможности для новых разработок.

Ранее опрос среди россиян показал, что менее четверти работников готовы трудиться удаленно.