Бежавшего в Австрию сотрудника Минкультуры доставят в Россию

Высший земельный суд Вены постановил передать экс-чиновника в руки российского правосудия

Бывшего главу департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо экстрадируют из Австрии в Россию. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ в четверг, 25 марта.

Мазо подозревается в хищении 900 млн рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа и строительство фондохранилища. Кроме того, ранее он проходил по так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 млн руб., но был отпущен из под стражи, после чего покинул Россию.

Ранее суд Вены одобрил запрос Москвы на экстрадицию, но Мазо оспорил это решение. Теперь высшая инстанция отклонила жалобу россиянина.

"Сегодня в сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву",

приводит РИА "Новости" сообщение Генпрокуратуры РФ.

Другие фигуранты уголовного дела о хищении в Эрмитаже оказались на скамье подсудимых в РФ еще в 2016 году.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
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после 91 года когда пропили СССР нет никакого правосудия
да и в мире денег никогда его и не было
было бы - все получали бы РАВНО
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