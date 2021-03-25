Шойгу обсудил проект цифровой экосистемы с победителем "Лидеров России"

Шойгу обсудил проект цифровой экосистемы с победителем "Лидеров России"
Фото: Пресс-служба
Министр выслушал предложения замглавы "Специального конструкторского бюро" по модернизации военной техники

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился с заместителем руководителя, исполнительным директором "Специального конструкторского бюро" Виктором Калининым, который является победителем прошлогодних "Лидеров России". Министр обсудил с ним разработку проекта по созданию цифровой экосистемы, необходимой для производства военного вооружения.

Как отмечает источник, глава военного ведомства выступает в качестве наставника в "Лидерах России". Министр выслушал предложения и мысли Калинина по поводу проекта по созданию цифрового паспорта для продукции отечественного ВПК.

Сам победитель конкурса выразил уверенность, что деятельность по плану, который утвердил глава Министерства обороны РФ, окажет положительное влияние на его профессиональное развитие.

Также Калинин сообщил, что собирается в дальнейшем совершенствовать навыки в управленческой сфере и применять полученные знание в своей профессиональной отрасли.

Победитель конкурса добавил, что участие в "Лидерах России" позволило ему обеспечить дальнейший профессиональный рост. Общение с остальными победителями сформировало понимание в выборе дальнейших действий.

Егор МАЛКОВ

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