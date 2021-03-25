В праздничных мероприятиях примут участие 47 с лишним тысяч человек

День Победы отметят в России массовыми торжествами. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

По его словам, в 28 городах страны будут проведены военные парады. А в 377 городах и поселках состоятся праздничные мероприятия, пишет РИА "Новости".

В торжествах примут участие 47 с лишним тысяч человек. Также будут задействованыпорядка 1600 единиц военной техники, более 200 самолетов и вертолетов, отмечает RT.

Особое внимание в министерстве уделили обсуждению проведения Парада Победы в Москве. Его участниками 9 Мая станут больше 12,5 тысяч человек.

Сегодня в Хабаровске прошла первая тренировка воздушной части Парада Победы.Вертолеты армейской авиации Восточного военного округа выполнили все запланированные действия, сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в Москве 9 Мая собираются провести шествие "Бессмертного полка" и парад. К этому времени в столице планируют отменить ограничения по коронавирусу.



При этом вопрос о присутствии зрителей на Параде Победы еще не решен. Его примут, учитывая рекомендации Роспотребнадзора и ситуацию с пандемией.