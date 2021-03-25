Пользователи Сети считают, что ведущая выдала желаемое за действительное

Популярная российская телеведущая Елена Малышева продемонстрировала перед телекамерой перевернутый глюкометр, показывая зрителям показания прибора в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

Так, в выпуске от 23 марта знаменитый теледоктор коснулась темы о наиболее распространенном заболевании – сахарном диабете. Для измерения уровня сахара в крови пригласили одного из гостей.

После процедуры Малышева ненароком перевернула прибор и сообщила гостю, что у него высокий уровень сахара – на перевернутом приборе получилось 9,5.

Телеведущая добавила, что норма не может превышать "шестерку" и порекомендовала мужчине контролировать уровень сахара в крови.

"Таблетки, диета и физкультура", – сообщила Малышева пациенту.

Однако, отмечает телеканал "360", если прибор перевернуть как нужно, то показания гостя программы окажутся в норме и не превысят допустимого уровня – 5,6.

На оплошность ведущей обратили внимание пользователи Сети, раскритиковавшую теледоктора за конфуз.

"Найс глюкометр переворачивает, 5.6 и 9.5, ей нормально?", "Глюкометр перевернула и рада", "Еще и лэйбл синей изолентой заклеили, чтоб не было видно, что прибор перевернут", "Это норма", – шутят пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В 2019 году Малышева оскандалилась после выпуска "Жить здорово!", в которой одна из актрис выступила с танцем в костюме, изображающем женский половой орган. На ситуацию обратили внимание "Коммунисты России", потребовавшие от руководства Первого канала увольнения ведущей и изгнания из телеэкранов.