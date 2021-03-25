В "Артеке" стартовала первая смена лидеров "Навигаторов детства"

Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Первая смена для будущих помощников глав учреждений по воспитанию и работе с детскими объединениями началась в международном центре "Артек". Советники директоров, приступившие к работе, являются победителями конкурса "Навигаторы детства". Платформу запустили при поддержке Российского движения школьников и Минпросвещения по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Образование".
По итогам конкурса отобрали 2,5 тыс. человек. Их уже рекомендовали к трудоустройству в школы 10 субъектов. В рамках подготовки конкурсанты пройдут недельное обучение в Артеке.
Основа программы является разработкой не только Минпросвещения, но и РДШ, а также нескольких профильных платформ. Обучение предусматривает использование передовых воспитательных технологий с организацией творческой работы в коллективе самих воспитанниках. Предусматриваются различные мастер-классы для достижения эффективной обратной связи и ведения соцсетей.
Первая группа на обучение составила 156 человек. По возвращению им предстоит принять участие в формировании региональных команд по реализации "Патриотического воспитания граждан РФ", о чем сообщила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.
Конкурсанты претендуют на новые должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Именно такое название новой позиции должно появиться в штатном расписании общеобразовательных организаций в десяти российских регионах, передает Regnum.
Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства
Известный российский эксперт рассказал о странности с покрывшимся копотью теплообменником лайнера