В "Артеке" стартовала первая смена лидеров "Навигаторов детства"

Будущие советники школ по воспитанию и работе с детьми приступили к работе

Первая смена для будущих помощников глав учреждений по воспитанию и работе с детскими объединениями началась в международном центре "Артек". Советники директоров, приступившие к работе, являются победителями конкурса "Навигаторы детства". Платформу запустили при поддержке Российского движения школьников и Минпросвещения по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Образование".

По итогам конкурса отобрали 2,5 тыс. человек. Их уже рекомендовали к трудоустройству в школы 10 субъектов. В рамках подготовки конкурсанты пройдут недельное обучение в Артеке.

Основа программы является разработкой не только Минпросвещения, но и РДШ, а также нескольких профильных платформ. Обучение предусматривает использование передовых воспитательных технологий с организацией творческой работы в коллективе самих воспитанниках. Предусматриваются различные мастер-классы для достижения эффективной обратной связи и ведения соцсетей.

Первая группа на обучение составила 156 человек. По возвращению им предстоит принять участие в формировании региональных команд по реализации "Патриотического воспитания граждан РФ", о чем сообщила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Конкурсанты претендуют на новые должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Именно такое название новой позиции должно появиться в штатном расписании общеобразовательных организаций в десяти российских регионах, передает Regnum.