Какие продукты американцы чаще всего покупают в русских магазинах

Какие продукты американцы чаще всего покупают в русских магазинах
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Граждане Штатов ценят российские товары за высокое качество

В крупных городах Америки часто можно найти небольшие русские магазины, где можно приобрести товары из России. Изначально их открывали иммигранты, которые и были основными покупателями, однако со временем и граждане США стали делать выбор в пользу русских продуктов. Причина достаточно проста – высокие вкусовые качества. 

Чаще всего американцы приобретают соленья. Многие русские иммигранты часто скучают по домашним закруткам, поэтому неудивительно, что на полках магазинов стоит много баночек с солеными огурцами и помидорами. Однако граждане США покупают закрутки ради рассола. 

Оказывается, американцам он настолько нравится, что иногда они готовы отдавать за литровую баночку с рассолом аж по 20 долларов. В среднем банка соленых огурцов стоит около 8 американских долларов. 

На втором месте расположился шоколад. Как правило, жители Америки берут известную "Аленку" или "Бабаевский", рассказывает автор канала "Американец о России" в Яндекс.Дзен. Многие отметили, что шоколад из России обладает более нежным молочным вкусом. За одну плитку придется заплатить около 4-5 долларов. 

Также американцы, которые хотят начать правило питаться, любят покупать низкокалорийный творог, облепиховое и кедровое масло, сухофрукты и мед. 

Ранее стало известно, что в России повысятся цены на важнейшие товары. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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