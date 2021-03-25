Россия открывает границы с шестью государствами

Россия открывает границы с шестью государствами
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жители страны смогут посетить Шри-Ланку, Венесуэлу и Германию

Эпидемиологическая обстановка в мире постепенно стабилизируется. Государства потихоньку поднимают временно опущенные "занавесы". Так, стало известно, что Россия договорилась о возобновлении воздушного сообщения с шестью государствами. В скором времени россияне смогут посетить Германию, Венесуэлу, Шри-Ланку, Сирию, Таджикистан и Узбекистан.

Расширить географию путешествий можно будет с 1 апреля. Такими добрыми вестями поделились в оперштабе по борьбе с COVID-19, передает РИА "Новости".

Сообщается, что профильные ведомства нашей страны проанализировали обстановку и пришли к соответствующим договоренностям с коллегами из перечисленных стран. Так, в столицу Венесуэлы из Москвы самолеты будут летать дважды в неделю, а в сирийскую, таджикистанскую и узбекскую столицы – по одному разу в неделю. В шриланкийское Коломбо рейсы также будут осуществляться раз в неделю.

А вот в Германию наши самолеты будут летать значительно чаще. По маршруту Франкфурт-на-Майне – Москва планируется пять рейсов в неделю. Самолеты по направлению Москва – Берлин будут также летать пять раз в неделю.

К слову, недавно стало известно, когда в России снимут коронавирусные ограничения. Отмена противоковидных мер будет зависеть от уровня заболеваемости.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость166428
Пожаловаться Ответить
им на доширак не хватает, какая <цензура> шри-ланка с германией ?
1
новости партнеров

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

Следствие проигнорировало важную деталь с места гибели "Боинга" MH17 - эксперт

Известный российский эксперт рассказал о странности с покрывшимся копотью теплообменником лайнера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей