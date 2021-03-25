Россия открывает границы с шестью государствами

Жители страны смогут посетить Шри-Ланку, Венесуэлу и Германию

Эпидемиологическая обстановка в мире постепенно стабилизируется. Государства потихоньку поднимают временно опущенные "занавесы". Так, стало известно, что Россия договорилась о возобновлении воздушного сообщения с шестью государствами. В скором времени россияне смогут посетить Германию, Венесуэлу, Шри-Ланку, Сирию, Таджикистан и Узбекистан.

Расширить географию путешествий можно будет с 1 апреля. Такими добрыми вестями поделились в оперштабе по борьбе с COVID-19, передает РИА "Новости".

Сообщается, что профильные ведомства нашей страны проанализировали обстановку и пришли к соответствующим договоренностям с коллегами из перечисленных стран. Так, в столицу Венесуэлы из Москвы самолеты будут летать дважды в неделю, а в сирийскую, таджикистанскую и узбекскую столицы – по одному разу в неделю. В шриланкийское Коломбо рейсы также будут осуществляться раз в неделю.

А вот в Германию наши самолеты будут летать значительно чаще. По маршруту Франкфурт-на-Майне – Москва планируется пять рейсов в неделю. Самолеты по направлению Москва – Берлин будут также летать пять раз в неделю.

К слову, недавно стало известно, когда в России снимут коронавирусные ограничения. Отмена противоковидных мер будет зависеть от уровня заболеваемости.