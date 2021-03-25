Пошив мехового костюма обойдется в 170 тысяч рублей

Фотографии, которые были сделаны во время поездки Владимира Путина и Сергея Шойгу в тайгу, разлетелись по всему миру. Особенно внимание публики привлек теплый костюм российского президента. Многие тут же попытались узнать, где можно купить такую же дубленку, сколько это будет стоить. Оказалось, что ехать далеко не придется. Ателье, которое разработало модель верхней одежды, находится в Санкт-Петербурге. Но, похоже, что теперь изготовление дубленки, как у Путина, займет гораздо больше времени.

После того, как фотографии появились в Сети, в ателье стали постоянно поступать новые и новые заказы. Звонят отовсюду, есть даже заказ из Италии. Глава ателье признается, что не до конца уверена, что на президенте дубленка именно их пошива, но подчеркивает, что модель была создана лично ей почти 4 года назад.

Именно тогда к ним пришел постоянный клиент, который попросил изготовить костюм. Мужчина объяснил, что подарит дубленку и комбинезон другу, с которым они часто бывают на охоте.

Дальнейшая судьба костюма неизвестна. Основательница ателье объяснила, что заказчик попросил попросил не разглашать его.

"Больше про него я не имею право ничего говорить. Это частное лицо, не политик, не чиновник. Расчетный счет был на обычную частную компанию",

– резюмировала Евгения Морозова в беседе с "Комсомольской правдой".

Но мастерица не исключает, что на Владимире Путине может быть и дубленка другого ателье, потому что модель очень легко скопировать.

Стоимость комплекта колеблется от 150 до 170 тысяч рублей. Все зависит от материала. Большую часть суммы составляет стоимость материла, а за свою работу ателье берет 65 000 рублей.

Ранее стала известна стоимость вездехода, на котором Путин катался по тайге.