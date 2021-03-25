Жителей России порадуют классическими постановками

27 марта в российской столице состоится важное культурное мероприятие. "Школа драматического искусства" совместно с ArtMasters продемонстрирует москвичам и гостям столицы режиссерские постановки.



Спектакли будут показаны широкому зрителю в рамках "Ночи театров". Данное мероприятие проводится при поддержке столичного Департамента культуры.

На театральных подмостках будут сыграны спектакли по классическим постановкам. Так, зрители смогут насладиться сценами из произведения "Летящие". Финалисты чемпионата ArtMasters продемонстрируют свои достижения в рамках попурри из отрывков классических произведений. Прекрасная возможность показать свои таланты выпала художнику по костюмам Ксении Ильиной, художнику по гриму Натальи Никифоровой и другим.

Также наиболее даровитые участники чемпионата покажут два представления по мотивам творений легендарного российского поэта Александра Пушкина.

Как отметил глава ArtMasters, эта площадка создана для раскрытия дарований россиян, которые осуществляют первые шаги в актерской профессии. Борислав Володин уверен, что таким образом культурная жизнь в Москве будет обогащена.

Ольга Соколова, занимающая пост главы театра "Школа драматического искусства", в свою очередь, отметила высокий уровень профессионализма и заинтересованности в актерской карьере финалистов ArtMasters.

Все желающие могут записаться на мероприятие, которое пройдет 27 марта в 19 часов по адресу улица Сретенка, 19.