Не спешите выбрасывать просроченные семена

Весна – время, когда огородники начинают посадки. Довольно часто бывают ситуации, когд среди старых запасов обнаруживаются семена с просроченным сроком годности. Как с ними быть? Ни в коем случае не выбрасывать!

Садоводы со стажем давно поняли, что, например, огурцы из старых семян дают урожайность даже лучше новых, так как на них завязывается больше женских цветков. Давнишние семена также лучше использовать при посадке помидоров и перцев. Ко всему прочему, со временем на поверхности семян уничтожаются возбудители заболеваний.

Как известно, семена являются живыми организмами, и в каждом виде заложена генетически своеобразный план развития. Однако цель у всех одинаковая: размножение. И даже если какие-то семена из одной партии спустя время потеряют всхожесть, то новые проросшие будут крупнее и плодовитее.

Дольше всего хранятся семена тыквенных культур. Например, семена огурцов могут начать расти даже спустя 15 лет. А вот семена лука и сельдерея, напротив, очень быстро теряют всхожесть. Естественно, многое еще зависит от того, в каких условиях хранились семена.



При каких условиях следует держать семена

Срок хранения зависит от температуры и влажности: чем они выше, тем меньше живут семена. Средняя подходящая температура хранения – до 15°С и влажность – до 30%. Необходимо, чтобы показатели не претерпевали изменений в течение года. Важно, чтобы место для хранения было прохладным, темным, не влажным и имело хорошую вентиляцию.

Помните, что обычно упаковка, в которой вы покупаете семена, защищает их от воздействия влаги, замедляет дыхание. Но как только вы откроете пакет, семена станут быстрее и больше дышать. Логично, что при этом сократится срок хранения.

Способы увеличения всхожести семян

Прогревание. За месяц до посадки переместите семена место с температурой около тридцати пяти градусов. Такой способ больше подходит для тыквенных культур. Можно применять и влажный способ, поместив семена на 20 минут в емкость с горячей водой.



Воздействие контрастными температурами. Семена кладутся в тканевый мешок и опускается на три-четыре минуты то в горячую, то в холодную воду.

Воздействие ультрафиолетом. Семена выкладываются на подоконник с солнечной стороны приблизительно на пять часов, затем замачивают.

Замачивание в питательном растворе

Растворы могут быть разные – сок алоэ, мед, отвар из грибов, сок картофеля, настой золы и другие. В среднем замачивать семена нужно 6 часов.

Также можно использовать раствор перикиси водорода, который насыщает семена кислородом. Пять миллилитров трехпроцентной перикиси смешивают со 100 миллилитрами воды. Замачивать в таком случае нужно приблизительно два часа.



Также можно попробовать растворы Эпина, Циркона, Бутона, янтарной кислоты. Замачивать два часа. В результате улучшается всхожесть семян, а также устойчивость растений к различным факторам.

Обратите внимание, что при замачивании семян объем жидкости и посевного материала должны быть одинаковыми. С каждым часом семена все больше требуют насыщения кислородом. При его недостатке они могут не выжить. После процедуры вымачивания, можно смело совершать посев, либо проверить всхожесть семян, завернув их во влажную ткань.

Также часто применяется способ закаливания семян для увеличения их жизнеустойчивости. Положите набухший посевный материал на нижнюю полку холодильника примерно на десять часов. После этого выньте и спустя двенадцать часов повторите процедуру.

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