"Неваляшка Джо": в Сети появилось видео с очередным "падением" Байдена

"Неваляшка Джо": в Сети появилось видео с очередным "падением" Байдена
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Американцы не могут перестать высмеивать неуклюжесть президента

Похоже, что инцидент, который произошел с Джо Байденом, когда он поднимался по трапу самолета, еще долго будет обсуждаться в Интернете. Пользователи глобальной Сети продолжают насмехаться над неуклюжим американским президентом, который несколько раз споткнулся, а после и вовсе чуть не упал. Новый мем опубликовал блогер Сергей Колясников.

На фейковом видео Байден уже спускается по трапу, а потом случайно спотыкается и кубарем летит вниз словно кукла. Затем американский лидер поднимается и счастливо машет руками, давая понять, что с ним все хорошо. 

"Молния! Джо Байден снова упал с трапа самолета", 

– подписал ролик Колясников, который он опубликовал в своем телеграм-канале. 

В комментариях к публикации интернет-пользователи рассказали, что это странное видео смонтировали сами американцы, отметив, что это очень недвусмысленно говорит о "любви" граждан США к своему новому лидеру. 

"Американцы мэм этот создали, они жестокие", "Неваляшка Джо" зажигает не по-детски", "Грешно смеяться над больными", "Какой хороший биоробот",

– написали под видео. 

Напомним, что после своего эпичного падения Байден стал героем многочисленных шуток и мемов. Не упустил возможность подколоть демократа и сын Дональда Трампа. Наследник экс-президента Штатов опубликовал видео, на котором его отец ударяет клюшкой для гольфа по мячу, который в итоге прилетает в Байдена, от чего тот и спотыкается на трапе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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