Если все получится, россиянам станет проще гасить ипотеку

Власти нашей страны всячески стараются поддержать семьи с детьми. Очередную преференцию разработали эксперты Минтруда. Если их инициатива получит воплощение, обладателям маткапитала разрешат рефинансировать ипотечный кредит.



Как рассказали в пресс-центре профильного ведомства, при окончательном одобрении этого проекта, семьи с детьми получат новый инструмент, который поможет им разобраться с кредитом на жилье.

Такая преференция должна возыметь большой отклик у российских семей с детьми. Послабления при погашении ипотеки являются серьезным подспорьем для улучшения финансового положения россиян.

Эксперты пояснили, что имеющаяся процедура оформления в собственность жилья, купленного в ипотеку с использованием материнского капитала, не позволяет рефинансировать кредит. Такое положение дел весьма неудобно для заемщиков. Сейчас в правительстве работают над тем, чтобы устранить данный пробел, пишет РИА "Новости".

Кстати, недавно российский юрист назвала причину, по которой семьи могут лишить детских пособий. Так, власти могут отказать в выплатах при отсутствии у семьи официального дохода в виде зарплаты, ИП или пенсий.