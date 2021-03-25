Россияне с детьми могут получить новую льготу

Россияне с детьми могут получить новую льготу
Фото: CHROMORANGE / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Если все получится, россиянам станет проще гасить ипотеку

Власти нашей страны всячески стараются поддержать семьи с детьми. Очередную преференцию разработали эксперты Минтруда. Если их инициатива получит воплощение, обладателям маткапитала разрешат рефинансировать ипотечный кредит.

Как рассказали в пресс-центре профильного ведомства, при окончательном одобрении этого проекта, семьи с детьми получат новый инструмент, который поможет им разобраться с кредитом на жилье.

Такая преференция должна возыметь большой отклик у российских семей с детьми. Послабления при погашении ипотеки являются серьезным подспорьем для улучшения финансового положения россиян.

Эксперты пояснили, что имеющаяся процедура оформления в собственность жилья, купленного в ипотеку с использованием материнского капитала, не позволяет рефинансировать кредит. Такое положение дел весьма неудобно для заемщиков. Сейчас в правительстве работают над тем, чтобы устранить данный пробел, пишет РИА "Новости".

Кстати, недавно российский юрист назвала причину, по которой семьи могут лишить детских пособий. Так, власти могут отказать в выплатах при отсутствии у семьи официального дохода в виде зарплаты, ИП или пенсий.

Ольга ФЕДОРОВА

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Россияне с детьми могут получить новую льготу. И еще они могут жить богато и счастливо, но нехотят.....
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