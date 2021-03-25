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Власти нашей страны всячески
стараются поддержать семьи с детьми. Очередную преференцию разработали эксперты
Минтруда. Если их инициатива получит воплощение, обладателям маткапитала
разрешат рефинансировать ипотечный кредит.
Как рассказали в пресс-центре профильного ведомства, при окончательном одобрении этого проекта, семьи с детьми получат новый инструмент, который поможет им разобраться с кредитом на жилье.
Такая преференция должна возыметь большой отклик у российских семей с детьми. Послабления при погашении ипотеки являются серьезным подспорьем для улучшения финансового положения россиян.
Эксперты пояснили, что имеющаяся процедура оформления в собственность жилья, купленного в ипотеку с использованием материнского капитала, не позволяет рефинансировать кредит. Такое положение дел весьма неудобно для заемщиков. Сейчас в правительстве работают над тем, чтобы устранить данный пробел, пишет РИА "Новости".
Кстати, недавно российский юрист назвала причину, по которой семьи могут лишить детских пособий. Так, власти могут отказать в выплатах при отсутствии у семьи официального дохода в виде зарплаты, ИП или пенсий.
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