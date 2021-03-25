"Прошу прощения": вопрос на пресс-конференции застал Байдена врасплох

"Прошу прощения": вопрос на пресс-конференции застал Байдена врасплох
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Избежать конфуза не помогли даже заранее подготовленные бумаги

Джо Байден наконец провел свою первую полномасштабную пресс-конференцию. Похоже, что Белый дом не зря так тщательно оберегал демократа от разговоров с журналистами, потому что в ходе ответа на один из вопросов американский лидер просто напросто растерялся и забыл, о чем говорил. 

Обсуждая проблемы филибастера, Байден неожиданно потерял мысль. Он тут же принялся искать ответ на заранее подготовленных бумагах, но, похоже, поиски оказались безуспешными. 

В итоге ответа на свой вопрос журналистка так и не получила, вместо этого услышав смущенное "Прошу прощения, следующий вопрос", сообщает "Царьград". 

Напомним, что ранее американский президент забыл о собственной пресс-конференции. Когда журналисты спросили у Байдена, готов ли он к предстоящему событию, глава Белого дома буквально застыл от неожиданности, а затем и вовсе переспросил, о какой конференции идет речь. 

Позже, когда демократ подписывал официальные документы, он забыл процедуру мероприятия, попросив помощника из администрации помочь ему. В итоге сотруднику даже пришлось попросить журналистов покинуть помещение. 

Напомним, что в ходе пресс-конференции демократ также заявил, что будет принимать участие в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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