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Джо Байден наконец провел свою первую полномасштабную пресс-конференцию. Похоже, что Белый дом не зря так тщательно оберегал демократа от разговоров с журналистами, потому что в ходе ответа на один из вопросов американский лидер просто напросто растерялся и забыл, о чем говорил.
Обсуждая проблемы филибастера, Байден неожиданно потерял мысль. Он тут же принялся искать ответ на заранее подготовленных бумагах, но, похоже, поиски оказались безуспешными.
В итоге ответа на свой вопрос журналистка так и не получила, вместо этого услышав смущенное "Прошу прощения, следующий вопрос", сообщает "Царьград".
Напомним, что ранее американский президент забыл о собственной пресс-конференции. Когда журналисты спросили у Байдена, готов ли он к предстоящему событию, глава Белого дома буквально застыл от неожиданности, а затем и вовсе переспросил, о какой конференции идет речь.
Позже, когда демократ подписывал официальные документы, он забыл процедуру мероприятия, попросив помощника из администрации помочь ему. В итоге сотруднику даже пришлось попросить журналистов покинуть помещение.
Напомним, что в ходе пресс-конференции демократ также заявил, что будет принимать участие в президентских выборах, которые состоятся в 2024 году.
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