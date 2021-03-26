В России предложили ввести новое правило продажи алкоголя

В России предложили ввести новое правило продажи алкоголя
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Возможные изменения затронут и торговлю сигаретами

В одном из регионов России созрела новая инициатива, касающаяся продажи алкоголя. Если это правило примут и введут, то не все смогут купить спиртное. Людям с детьми откажут в приобретении крепких напитков. Не удастся им получить в магазине и сигареты. 

Такие меры предложила принять уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. В письме в главе Минпромторга Денису Мантурову она пояснила причины.

По словам омбудсмена, взрослые нередко бывают в местах торговли с несовершеннолетними и при них покупают алкоголь и сигареты. Это может вызвать у детей интерес, способный перерасти в пагубные пристрастия – курение и пьянство, которые негативно отразятся на здоровье неокрепших организмов.

Ранее в Минздраве говорили, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы сократить употребление спиртного молодыми людьми. И назвали главной задачей снижение числа курильщиков среди детей и подростков, напомнила Волынец.

Также она обратилась к министру торговли с просьбой внести поправки в закон. Нужно запретить продажу таких товаров покупателям с несовершеннолетними детьми, призвала омбудсмен, передает RT.

Ранее  в нашей стране предлагали убрать крепкий алкоголь, в частности – водку, с прилавков продовольственных магазинов. Напитки с содержанием спирта 15% и выше рекомендовали отправить в специализированные торговые точки.

Полина ДОРОЖКИНА

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