Журналист указал на главное достижение первого президента СССР

Владимир Познер предложил установить памятник Михаилу Горбачеву, поскольку он избавил страну от советской власти.

Телеведущий заявил, что считает первого и последнего президента СССР своим личным героем, подчеркнув, что несмотря на большое количество допущенных ошибок, именно Горбачев положил конец существованию Советского союза.

"Он избавил нас от советской власти (а это все-таки сделал он), ему надо памятник поставить, потому что она была отвратительна",

– объяснил Владимир Владимирович в эфире радио "Эхо Москвы".

Журналист объяснил, что власть была именно "отвратительна", потому что ломала людей, пытаясь сделать их похожими друг на друга, одинаково мыслящими и действующими, уточняет URA.RU.

Ранее телеведущий удивил публику заявлением о том, что почти у каждого человека есть "зачатки фашизма", которые могут проявляться по разным поводам. При этом он подчеркнул, что несмотря на победу над фашистской Германией в 1945 году, лишь "идиоты" могут думать, что идеологию удалось окончательно победить.

Для полного искоренения этих "фашиствующих тенденций" необходимо давать людям качественное образование. При этом начинать нужно уже с первых классов, потому что именно в этот период в значительной степени формируется личность человека. В качестве примера он привел учебные заведения Финляндии и Швеции.