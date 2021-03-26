Приступать к делу надо сразу, как только растает снег

Зимой организм расходует все питательные вещества, накопленные за лето и осень. Людям хочется поесть свежих овощей, зелени, фруктов. Однако их нужно вырастить. И тут важно знать, что можно сажать уже в апреле, чтобы получить самый ранний урожай.

Пока на грядках еще лежит снег. Но, как только он растает, нужно сразу приступать к делу.

Что можно сажать в апреле на огороде в открытый грунт

Желательно после полного освобождения земли от "белого покрывала" посеять укроп, петрушку, салат. Тогда уже спустя несколько недель удастся полакомиться свежей зеленью, вкусной и полезной.

Также хорошо бы позаботиться о раннем урожае овощей. Раньше других нужно высадить четыре из них. Быстрее остальных прорастет щавель. Его сеют после схода снега.

Особо не боятся возможных заморозков также редис и редька. Их семена надо вначале замочить в соленой воде и убрав те, что всплыли, сажать на расстоянии 2 – 4 см друг от друга и на глубину в 1 – 2 сантиметра.

Стоит посеять и морковь. Это нужно делать на открытом, хорошо освещенном месте, рядами, между которыми оставить свободный проход. Эта культура прорастает медленно, но, если ежедневно обильно поливать, то все пойдет как надо.

Годится на посадку в апреле и сельдерей. Если в феврале не удалось посеять его на рассаду, то можно обойтись и без нее. Перед посевом проросшие семена необходимо слегка подсушить и смешать с опилками в пропорции 1 к 5. Когда почва прогреется, их следует опускать в расчете 1 г на 10 кв. метров. Для большего урожая в грядку нужно добавить удобрения и компост.

Самым первым, как известно, на огороде вырастает озимый чеснок. Его зеленые перышки появляются раньше других культур, и в это время необходимо провести первую подкормку, которая очень важна и положительно повлияет на рост и урожай. Через месяц нужно сделать это во второй раз, а последнюю подкормку следует выполнить в середине или в конце июня.