Что нельзя делать за обеденным столом: приметы

Что нельзя делать за обеденным столом: приметы
Фото: Nick White/moodboard/ www.globallookpress.com
Стоит отказаться от некоторых действий, чтобы избежать лишних проблем

Обеденный стол считается одним из символов процветания. Расскажем, какие существуют приметы, связанные с этим предметом мебели.

Наши предки верили, что некоторые действия по отношению к столу могут навлечь несчастье и прочие проблемы.

1. За столом нельзя ссориться

Считается, что выяснение отношений за столом может разгневать Бога. Ведь издавна изделие считают "ладонью Господа", который как бы преподносит людям еду. Поэтому чтобы не навлечь на себя голод и нищету, не стоит ругаться и кричать за приемом пищи.

2. Со стола нельзя стряхивать крошки

Некоторые верят, что, стряхивая крошки с обеденного стола своей рукой, вы тем самым привлекаете к себе финансовые проблемы.

3. Нельзя вытирать стол бумагой

Лучше отказаться от протирания столешницы бумагой. В противном случае между родными начнутся ссоры и недопонимания.

4. Нельзя оставлять на столе пустую посуду

Считается, что посуда, в которой нет никаких продуктов, сулит бедность. Поэтому если вы планируете оставить тарелку или что-либо другое на столе, то проследите, чтобы там была еда.

5. Нельзя оставлять стол шатающимся

Если вы заметили, что стол начал качаться, то почините ножку или же используйте самодельную подкладку. Дело в том, что на Руси верили – шатающийся стол говорит о приближающейся болезни.

6. Нельзя класть на стол посторонние предметы

Беспорядок на столе способен разрушить положительную энергетику дома. Это может привести к поломкам бытовой техники, потере вещей и прочим неприятностям.

7. Нельзя пускать на стол кошку

Гуляющее по столу животное тоже может нарушить энергетику благополучия. Поэтому отучайте питомца от этой привычки. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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гость
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Читаешь и понимаешь что ты так и живешь с рождения, это уже в крови. :-) Ну кому как, кто то может спит и серет тут же. :-)
СашокГость
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Какая <цензура>......я
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