Нужный результат может принести сушка на улице и другие методы

Наверняка каждая хозяйка хоть раз сталкивалась с подобной проблемой: после стирки одежда пахнет порошком. Перебить специфический запах не удается даже с помощью парфюма. Расскажем о самых эффективных методах, благодаря которым эта головная боль останется в прошлом.

1. Нужно вывешивать белье на улицу

Постиранные вещи желательно сушить на свежем воздухе. Это можно делать как летом, так и зимой. Благодаря временному пребыванию на улице белье утратит неприятный запах стирального порошка.

2. Не бойтесь включать несколько полосканий

Некоторые считают, что неоднократные полоскания способны испортить качество одежды. Однако не стоит беспокоиться. Данное действие как раз поможет избавиться от резкого запаха.

3. Используйте меньшее количество порошка

Снижение нормы закладки порошка – это еще один способ, который поможет забыть о проблеме. Белье отстирается в любом случае, и при этом вещи не будут пахнуть бытовой химией.

4. Попробуйте стирать детским порошком

Производители детских порошков чаще всего делают их гипоаллергенными. Благодаря отсутствию агрессивных добавок средства практически лишены запаха.

5. Добавляйте пищевую соду

Сода – это достаточно универсальное средство, которое способно устранить неприятные запахи. Для того, чтобы оценить его эффективность, необходимо добавить продукт в отсек для порошка вместе с бытовой химией.

6. Не бойтесь экспериментировать с порошками

Если после стирки одним порошком запах одежды вас сильно напрягает, то попробуйте приобрести средство другой торговой марки.

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