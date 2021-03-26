Назначены даты контрольных работ в девятых классах вместо ОГЭ по выбору

Предметы выберут сами ученики

Стало известно, когда в этом году российские девятиклассники будут писать контрольные. Даты назначил Рособрнадзор.

Это будет с 18 по 21 мая. Для каждого предмета определен день. Других сроков не предусмотрено.

Контрольные по биологии, литературе, информатике и ИКТ в девятых классах проведут 18 мая. По истории и физике – 19 мая, по химии и обществознанию – 20 мая, по иностранным языкам и географии – 21 мая. 

В России отменили основной госэкзамен (ОГЭ) по выбору. Вместо него проведут письменные работы. Контрольная будет только по одному предмету. Его выберет себе каждый ученик, напоминает РИА "Новости". 

Задания этих работ составлены на основе ОГЭ-2021. Их результат не приму во внимание при допуске к государственной итоговой аттестации по основным предметам, но могут повлиять на зачисление в выпускные классы, отмечает телеканал "360".

Ранее в нашей стране задумались об отмене ЕГЭ. Окончательное решение будет принято в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Полина ДОРОЖКИНА

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