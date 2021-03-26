Российские шпионы в Болгарии выдали военные тайны США – СМИ

Агентурную сеть раскрыли, когда чиновник больше часа фотографировал документы на телефон

Разоблаченный в Болгарии сотрудник Минобороны передавал в Россию секретные данные об американских военных разработках. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что в Болгарии раскрыли некую шпионскую сеть, в которую входили как минимум пятеро мужчин и одна женщина, служащие в оборонном ведомстве страны. В частности, одного из подозреваемых засекли, когда он в своем рабочем кабинете в Минобороны в течение почти полутора часов фотографировал со служебного компьютера на личный смартфон секретные документы. В том числе, была скопирована конфиденциальная информация об американских истребителях F-16, сообщает WSJ. Делал он это якобы по заданию российской стороны.

"Россия использовала давние связи с более мелкими и самыми уязвимыми членами НАТО и ЕС для создания шпионских сетей и получения доступа к западным секретам",

- говорится в статье. Это, по мнению авторов, доказывает, что несмотря на широкой применение хакерских атак, Москва по-прежнему "ценит человеческий интеллект" и использует агентурные связи.

На прошлой неделе София сообщила, что благодаря сотрудничеству с американской разведкой раскрыла шпионскую сеть среди действующих и отставных сотрудников военного ведомства, работавших на Москву. В России назвали обвинения бездоказательными и предположили, что кому-то просто на руку ухудшение отношений РФ и Болгарии.

F-16 – американский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. В 2019 г. Болгария решила заменить этими самолетами российские истребители.