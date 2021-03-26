Российские шпионы в Болгарии выдали военные тайны США – СМИ

Российские шпионы в Болгарии выдали военные тайны США – СМИ
Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Агентурную сеть раскрыли, когда чиновник больше часа фотографировал документы на телефон

Разоблаченный в Болгарии сотрудник Минобороны передавал в Россию секретные данные об американских военных разработках. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что в Болгарии раскрыли некую шпионскую сеть, в которую входили как минимум пятеро мужчин и одна женщина, служащие в оборонном ведомстве страны. В частности, одного из подозреваемых засекли, когда он в своем рабочем кабинете в Минобороны в течение почти полутора часов фотографировал со служебного компьютера на личный смартфон секретные документы. В том числе, была скопирована конфиденциальная информация об американских истребителях F-16, сообщает WSJ. Делал он это якобы по заданию российской стороны.

"Россия использовала давние связи с более мелкими и самыми уязвимыми членами НАТО и ЕС для создания шпионских сетей и получения доступа к западным секретам",

- говорится в статье. Это, по мнению авторов, доказывает, что несмотря на широкой применение хакерских атак, Москва по-прежнему "ценит человеческий интеллект" и использует агентурные связи. 

На прошлой неделе София сообщила, что благодаря сотрудничеству с американской разведкой раскрыла шпионскую сеть среди действующих и отставных сотрудников военного ведомства, работавших на Москву. В России назвали обвинения бездоказательными и предположили, что кому-то просто на руку ухудшение отношений РФ и Болгарии. 

F-16 – американский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. В 2019 г. Болгария решила заменить этими самолетами российские истребители.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость183585
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Гость183585
Просто Болгарским властям надо доказать своим гражданам, что эти ведра из 70 <цензура> имеют какую то ценность. И деньги не зря просрали.
Ржу не могу, буква <цензура> попала в
Гость184343
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П--УБИЙЦА!!!
советский инженер
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Что нового российский "шпион" мог узнать о самолёте 50-летней давности? Это уже больше похоже не на шпионаж а на историческое исследование музейного экспоната.
Гость183585
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Просто Болгарским властям надо доказать своим гражданам, что эти ведра из 70 <цензура> имеют какую то ценность. И деньги не зря просрали.
Гость184321
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"...В частности, одного из подозреваемых засекли, когда он в своем рабочем кабинете в Минобороны в течение почти полутора часов фотографировал со служебного компьютера на личный смартфон секретные документы..." - это же каким надо быть идиотом, чтобы такое выдумать... Именно не сделать, а ВЫДУМАТЬ...
Гость184313
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Не наш человек. Наш не стал бы перефотографировать с экрана компа на смартфон. Он просто бы переписал все на флешку. А вообще, что-то квалификация шпионов резко падает. :-)
Гость Брухман
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F16 хороший самолет,но уж больно стар...что там можно было фотографировать за что заплатят деньги...все давно известно..как МИГ21...или СУ7Б....
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