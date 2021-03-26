Памятник Петру I в Москве: что скрывается внутри

Памятник Петру I в Москве: что скрывается внутри
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
За 2000-тонной конструкцией требуется особый уход

Памятник Петра I появился на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала в 1997 году, когда столица праздновала 850-летие. За прошедшие годы он "прижился" в Москве, и теперь является одним из знаковых городских объектов, за сохранностью которого тщательно следят специалисты ГБУ "Гормост". Они регулярно осматривают конструкции внутри и снаружи и уверяют: монумент простоит не только отведенные ему сроком службы 100 лет, но и намного больше.

Общий вес конструкций памятника – 2000 тонн, высота 98 метров. Условно он состоит из трех частей: пьедестала, корабля и 18-метровой фигуры самого Петра Первого. Удерживают эту махину восемь стоек, углубленных на пять метров.

За состоянием памятника Зураба Церетели следят инженеры и электрики. Одни отвечают за работу сигнальных огней и подсветки, другие – за сохранность конструкций из нержавеющей стали, бронзы и меди. Для этого нужно попасть внутрь. Неприметная дверка расположена около горизонтальной лестницы у основания монумента вдоль реки. За ней – темное помещение с металлическими ступенями. По ним можно добраться до уровня верхней палубы, которая расположена на высоте 33,6 м.

Фото Ю. Иванко. Mos.ru

Задача дежурных – вымести мусор и камешки, которые заносит ветер, очистить памятник от следов птиц, проверить, нет ли где ржавчины. Внутри, кстати, все обработано эпоксидной краской, которая не дает металлу ржаветь. А снаружи даже такие детали, как ливневый отвод, сделан из меди, которая не поддается ржавчине.

Выше палубы поднимаются только промышленные альпинисты. Они не только чистят памятник, но и смазывают подшипники флагштоков, чтобы металлические флаги могли свободно поворачиваться под действием ветра.

Сотрудники "Гормоста" уверяют, что с высоты Петра I открывается удивительный вид на Москву: тут и комплекс "Красного Октября", и Храм Христа Спасителя, и Кремль, и Москва-Сити, и Шуховская башня, и Останкинская – всего не перечислить. Однако устроить там смотровую площадку для туристов не получится – все-таки это технически сложный культурный объект, не рассчитанный на массовое посещение.

Поэтому москвичам и гостям города остается только любоваться на самого Петра I, который на своем корабле рассекает Москву-реку – такой эффект создается за счет специальных фонтанов. Кстати, за четверть века службы у памятника не было ни одной серьезной поломки, гордятся специалисты.

Николай ВИКТОРОВ

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