Коснется каждого: в российские паспорта внесут изменения

Коснется каждого: в российские паспорта внесут изменения
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Речь идет о замене просроченного документа

МВД предложило изменить правила замены просроченного паспорта. В ведомстве выступили с инициативой разрешить использовать документ в течение еще 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. Сейчас же паспорт сразу же становится недействительным, когда его владельцу исполняется 20 или 25 лет. При этом на замену дается 30 дней. 

В министерстве внутренних дел отметили, что этот законопроект был предложен для того, чтобы россияне не сталкивались с временным ограничением своих прав, в частности, с невозможностью зарегистрироваться на государственных порталах, чтобы подать заявление о выдаче или замене паспорта. 

Также трудности могут возникнуть и в получении банковских услуг, уточняет РИА "Новости". 

Предполагается, что новые изменения позволят россиянам "не выпадать" из политической, экономической и социальной жизни. 

Изменения затронут и 20-ую страницу документа. На последней странице российского может появиться информация о том, что личная подпись гражданина расположена на второй странице, о том, что теперь паспорт будет считаться действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. 

По мнению МВД, это будет способствовать более легкому восприятию необходимой информации и повысит комфортность правового режима документирования россиян. 

Ранее стало известно, когда в России появятся электронные паспорта. Для москвичей эта функция станет доступна уже в конце этого года. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Электронный цифровой идентификатор
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Российский паспорт- это сатанинская тетрадка, она от дьявола и вся пропитана злом и бесовским бешенством, вон Навальному цыгане смастрячили ксиву, так у Навального теперь на фото козлиная борода торчит, и козлиные рога ветвистые на голове как у быка вперёд выросли; Навальный на своих козлиных рогах теперь сушит свои трусы, мало ли чего может опять ему в трусы Новичка ночью всыпят;
Электронный цифровой идентификатор
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у всех остальных россиян будут скоро электронные цифровые паспорта, в них будет зашита вся садистская бесовщина: гражданство, прописка, пол, национальность, цвет кожи, трансвиститность, отпечатки пальцев, полная всеобъемлющая биометрия, группа крови, дата рождения, расшифровка генома для идентификации, СНИЛС, ИНН, номера телефонов и счетов в банках, аккаунты в соцсетях, адреса электронной почты и вот вся эта дьявольщина происходит по вине Навального.
Умная феминистка
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Российский паспорт- это сатанинская тетрадка, она от дьявола и вся пропитана злом и бесовским бешенством, вон Навальному цыгане смастрячили ксиву, так у Навального теперь на фото козлиная борода торчит, и козлиные рога ветвистые на голове как у быка вперёд выросли; Навальный на своих козлиных рогах теперь сушит свои трусы, мало ли чего может опять ему в трусы Новичка ночью всыпят; у всех остальных россиян будут скоро электронные цифровые паспорта, в них будет зашита вся садистская бесовщина: гражданство, прописка, пол, национальность, цвет кожи, трансвиститность, отпечатки пальцев,
Гость, прездом из Парижа.
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Шаман
А нельзя сделать сразу единый документ (паспорт+загран+снилс+инн+..) на всю жизнь, чтоб не городить эту ерунду с обменом, загранпаспортами и прочими бюрократиями?
Шаманам паспорт не нужен.
Шаман
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А нельзя сделать сразу единый документ (паспорт+загран+снилс+инн+..) на всю жизнь, чтоб не городить эту ерунду с обменом, загранпаспортами и прочими бюрократиями?
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