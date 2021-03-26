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МВД предложило изменить правила замены просроченного паспорта. В ведомстве выступили с инициативой разрешить использовать документ в течение еще 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста. Сейчас же паспорт сразу же становится недействительным, когда его владельцу исполняется 20 или 25 лет. При этом на замену дается 30 дней.
В министерстве внутренних дел отметили, что этот законопроект был предложен для того, чтобы россияне не сталкивались с временным ограничением своих прав, в частности, с невозможностью зарегистрироваться на государственных порталах, чтобы подать заявление о выдаче или замене паспорта.
Также трудности могут возникнуть и в получении банковских услуг, уточняет РИА "Новости".
Предполагается, что новые изменения позволят россиянам "не выпадать" из политической, экономической и социальной жизни.
Изменения затронут и 20-ую страницу документа. На последней странице российского может появиться информация о том, что личная подпись гражданина расположена на второй странице, о том, что теперь паспорт будет считаться действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста.
По мнению МВД, это будет способствовать более легкому восприятию необходимой информации и повысит комфортность правового режима документирования россиян.
Ранее стало известно, когда в России появятся электронные паспорта. Для москвичей эта функция станет доступна уже в конце этого года.
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