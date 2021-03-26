Кабмин компенсировал россиянам уровень инфляции

Глава российского правительства Михаил Мишустин поставил свою подпись под распоряжением об увеличении выплат части пенсионеров. Речь идет о тех, кто получает соцпенсии.



Такие выплаты индексируют на ежегодной основе. В этот раз пособия увеличили на 3,4%. Таким образом кабмин компенсировал получателям данных выплат уровень инфляции.

Распоряжение вступит в силу 1 апреля. По итогам повышения пособия его средний размер по нашей стране достигнет 10 183 рублей.

Как поясняет издание "Свободная пресса", соцпенсии причитаются людям, которым не хватило стажа работы для того, чтобы претендовать на страховые пенсионные выплаты.

Кстати, недавно члены Совфеда задумались над тем, чтобы увеличить пенсии определенной части пожилых людей. Речь идет о пенсионерах, которые выполняют обязанности старших по дому.