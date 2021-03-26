Президент рассказал о потере

Российский лидер Владимир Путин редко делится личными переживаниями. В этот раз он решил сделать исключение и рассказал о смерти близкого знакомого. Несчастный скончался в Латвии из-за коронавирусной инфекции.



Главнокомандующий не стал конкретизировать, о ком именно идет речь. Он лишь пояснил, что из жизни ушел его давний приятель, как выразился Владимир Владимирович, "бывший-бывший коллега".

Путин с прискорбием сообщил, что латвийские специалисты не смогли помочь заразившемуся COVID-19 пациенту. Более того, в ведущем инфекционном центре Латвии не оказалось даже банального МРТ. В итоге знакомого Путина лечили на основании данных, полученных со старого рентгена. Также в европейском медучреждении не было нужных медикаментов.

Президент отметил, что Россия пыталась вмешаться в судьбу несчастного, однако вывезти заболевшего человека из Латвии не удалось.

Печальной историей глава государства поделился на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Фрагмент с рассказом о скончавшемся знакомом Путина опубликовал телеграм-канал RT.

Тем временем, Россия успешно борется с COVID-19 и помогает другим странам. По данным СМИ, экспорт нашей вакцины в 2021-м году превысит отметку в 1 миллиард долларов.