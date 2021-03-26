"Меня лично это затронуло": Путин - о смертях от ковида

"Меня лично это затронуло": Путин - о смертях от ковида
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент рассказал о потере

Российский лидер Владимир Путин редко делится личными переживаниями. В этот раз он решил сделать исключение и рассказал о смерти близкого знакомого. Несчастный скончался в Латвии из-за коронавирусной инфекции.

Главнокомандующий не стал конкретизировать, о ком именно идет речь. Он лишь пояснил, что из жизни ушел его давний приятель, как выразился Владимир Владимирович, "бывший-бывший коллега".

Путин с прискорбием сообщил, что латвийские специалисты не смогли помочь заразившемуся COVID-19 пациенту. Более того, в ведущем инфекционном центре Латвии не оказалось даже банального МРТ. В итоге знакомого Путина лечили на основании данных, полученных со старого рентгена. Также в европейском медучреждении не было нужных медикаментов.

Президент отметил, что Россия пыталась вмешаться в судьбу несчастного, однако вывезти заболевшего человека из Латвии не удалось.

Печальной историей глава государства поделился на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Фрагмент с рассказом о скончавшемся знакомом Путина опубликовал телеграм-канал RT.

Тем временем, Россия успешно борется с COVID-19 и помогает другим странам. По данным СМИ, экспорт нашей вакцины в 2021-м году превысит отметку в 1 миллиард долларов.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость184543
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Кто развалил СССР?-КГБ СССР.
Кто привел в Латвии тех своих стукачей ,которые разграбили и развалили всю страну и угробили здравоохранение?-КГБ шники.
Поэтому смерть вполне закономерна при таком то здравоохранении в Латвии бывшего чнкиста.
Гость184536
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Просто развали Советскую медицину, внедрили американский шаблон. Вчера был на приёме, она посетовала что Голикова развалила медицину. Самая лучшая в мире была Советская медицина, как и образование. Амеры нам приказали ввести ЕГЭ. А что ходить далеко, вон в метро, Олимпиады нет, а на английском остановки объявляют, противно, как в оккупации. А станцию метро Народным Ополченцам заменили на Карамышевскую, подло исключили Ополченцев из ВОВ. Прям Зелёные цепочки в новой упаковке вернулись.
Гость184516
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Печально,конечно,что человека не спасли... Не было MPT ? Как можно писать такие глупости ! Латвия такая отсталая страна ? Господа писаки , не пишите такую ерунду!
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