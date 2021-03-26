Граждане Незалежной не только пьют ивермектин, но и употребляют его внутримышечно

Жители Украины, оставшиеся без серьезной поддержки государства один на один в противостоянии с эпидемией коронавируса, принялись лечиться самостоятельно и начали применять препараты для домашнего скота. Об этом сообщила ведущий инфекционист Минздрава страны, профессор Ольга Голубовская.

По ее информации, граждане, в частности, используют лекарство ивермектин. Ученая в эфире телеканала "Украина 24" объяснила, в чем кроется опасность его приема и вообще такого самолечения.

"Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме", – подчеркнула пани Голубовская.

Она возмутилась тем фактом, что соотечественники закупают данный ветпрепарат и начинают "не просто пить, но и вводить внутримышечно".

Между тем, отмечает специалист, Управление по продовольствию и медикаментам США предостерегают граждан "о сопутствующих веществах, которые рассчитаны в дозах на лошадей и на крупных животных", что для человека представляет опасность.

Ивермектин является антипаразитарным препаратом, применяемым для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. При этом в лабораторных условиях он продемонстрировал активность против SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус.

Напомним, на Украине сейчас сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка. Только за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 18 132 человек, что стало наибольшим показателем за все время пандемии. Каждый день в стране умирает от этой инфекции больше 300 украинцев. За все время с начала пандемии уже погибли – 31 461 человек.

Киевский режим закупил вакцину CoviShield (AstraZeneca), произведенную по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови. Однако граждане соборной, включая врачей, не торопятся ею прививаться. Более того, накануне стало известно о временной заморозке экспорта препарата из Индии, передает УНИАН.

Вчера же в Незалежную прибыла первая партия (200 тыс. доз) китайской вакцины CoronaVac производства компании Sinovac. Всего Киев заказал 2 млн доз данного препарата.

