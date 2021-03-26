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В популярном конкурсе "Лидеры
России" появилось новое направление – "Международный трек". Принять участие в
этом мероприятии смогут наши соотечественники, а также граждане других
государств. При этом самым активным участникам возможно будет предоставлено
право получить вид на жительство в России или даже российский паспорт по
упрощенной процедуре.
Участница конкурса за 2020 год Алина Герлиня рассказала, как переехала из Латвии в Россию в 18 лет. С тех пор она продолжает плодотворно работать на территории нашей страны и рассчитывает получить паспорт гражданина России. Сейчас Алина занимает должность заместителя шеф-редактора в ИА Baltnews МИА "Россия сегодня".
Герлиня подчеркнула, что данный конкурс дает уникальные возможности для активно настроенных людей. Она поприветствовала расширение программы мероприятия и поддержала открытие специального направления для иностранных граждан.
Как отметил российский лидер Владимир Путин, власти страны прикладывают много усилий для того, чтобы помочь людям, желающим связать свою жизнь и деятельность с Россией, получить гражданство нашего государства.
Лидер РФ сообщил, что попросит профильные ведомства проработать возможность упрощения процедуры получения российского паспорта для людей, которые наиболее ярко проявят себя во время участия в конкурсе "Лидеры России".
Задачей нового направления "Международный трек" является формирование единого информационного пространства для налаживания отношений со специалистами в других государствах.
Глава АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, в свою очередь, отметил, что в последнее время интерес иностранных граждан к нашей стране возрос. Зарубежное направление в конкурсе "Лидеры России" – отличная возможность для иностранцев проявить себя и связать дальнейшую судьбу с мощной российской державой.
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