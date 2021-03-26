Не стоит спешить с посевом этого овоща

Существует большое количество способов выращивания ранних огурцов. Однако, стоит ли спешить с их посевом на рассаду? На самом деле, трудозатраты несопоставимы с результатами.

Обычно подоконники в квартирах уже заняты растениями или овощами, которые без рассады вырастить просто невозможно. Например, перцами, помидорами, базиликом, петунией и многими другими. Кроме того, способ выращивания на подоконнике не совсем подходит огурцам, так как им не хватает света и начинает вытягиваться подсемядольное колено.

Для других представителей семейства пасленовых это не так критично, поскольку их можно заглубить. С огурцами такое не пройдет – они не любят заглубления. Ведь при неправильном уходе они страдают стеблевыми и корневыми гнилями. Кроме того, у них в принципе очень слабая способность пускать корни.

В условиях сухого воздуха квартир огурцы постоянно израстаются, следовательно, рассада выходит слабой и бледной. Огурцы, которые выросли из семян в грунте, очень скоро догоняют и даже перегоняют в росте своих товарищей, выращенных в домашних условиях.

Важно также знать, что намного больше вероятность, что к ослабленным растениям прицепятся болезни и вредители. Также такие растения дают меньше урожая.

Если температура почвы ниже 12 градусов, огурцы перестают развиваться, так как они наращивают корневую систему при температуре не ниже 15 градусов.

Однако сейчас погода постоянно меняется и предугадать наиболее благоприятный момент для посадки огурцов почти невозможно. Что же делать?

Совет: какую-то часть огурцов можно вырастить с помощью рассады, другую – через засеивание семен в грунт. На саму рассаду можно сеять ранние или суперранние гибриды, которые, кстати, устойчивее к колебаниям температуры и болезням.

На первое время этого хватит, а там и основной урожай на заготовки подтянется.

Недавно редакция "Утро.ру" рассказала, как можно спасти слабую и увядающую рассаду.