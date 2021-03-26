Как добиться высокой урожайности томатов: немецкий способ

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Благодаря этим советам можно собирать помидоры ведрами

Этот немецкий способ позволит в разы увеличить урожайность помидоров. Теперь можно засеивать в огороде максимум 30 лунок, а собирать по несколько ведер с куста. 

Способ состоит из двух этапов:

ЭТАП 1

На данной фазе необходимо придерживаться правила одно растение – одна емкость. Не стоит сажать все в кучу. Кроме того, емкость должна быть в пределах 4-7 литров, чтобы корневая система правильно развивалась.  

Для более раннего получения урожая рекомендуется сажать помидоры на рассаду в марте, для более позднего – в апреле. 

В качестве земли лучше использовать почву таких деревьев, как дуб, слива или акация в сочетании с глиной, золой, песком или гумусом. 

ЭТАП 2

Теперь высаживаем помидоры вместе с землей, в которой они росли всю весну. Далее поливаем каждый день до начала созревания плодов, после сокращаем до трех раз в неделю. 

Важно также не забывать про еженедельную подпитку из древесной золы и воды. На 10 литров жидкости – 1 литр золы. Подливать нужно по поллитра на растения. Раз в месяц подливаем легким марганцевым раствором.

Вокруг участка, где засеяны помидоры, не должно быть сорняков, молочая, щирицы и других таких растений, которые забирают большую часть влаги и питательных веществ, уменьшая рост и урожайность огорода.

Совет: избавиться от нежелательных растений можно с помощью садового триммера. 

Ранее редакция "Утро.ру" поделилась, как ухаживать за рассадой помидоров после всходов в домашних условиях. 

Анна АГАБАБОВА

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