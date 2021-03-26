Москва продвигает в качестве альтернативы Северный морской путь для прохода судов

Неожиданная блокировка Суэцкого канала выгодна для России, которая много лет продвигает свой Северный морской путь, об этом пишут западные и отечественные СМИ, эксперты и простые наблюдатели, следящие за драмой, развернувшейся на судоходной магистрали в Египте, соединяющем Средиземное и Красное моря.

Иностранные медиа полагают, что теперь Москва воспользуется ситуацией для активной пропаганды российского маршрута.

Как отмечают авторы аккаунта "Голос Мордора" в "Фейсбук" , получается, что в ЧП косвенно виновата Россия, поскольку ее ступор играет на руку президенту Владимиру Путину для продвижения нашей северной магистрали.

"Вакцина – плохо, Севморпуть – плохо. А что хорошо, идиоты? Пандемия и пробка в Суэце?" – недоумевают "мордоровцы".

Между тем, как считает аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин, не нужно преувеличивать масштабы катастрофы. По его данным, рынок давно уже все освоил, а канал расчистят и суда двинутся дальше. При этом он указал, что власти Египта засекретили всю информацию о том, что они предпринимают для разблокировки артерии.

"Ну да, какое-то количество танкеров не пойдет в сторону Европы. Но в Европе нефти хватает: из США, России. Перебоев в снабжении не ожидается. Основная часть нефти из Персидского залива идет в Азию без всякого Суэцкого канала", – пояснил эксперт в телеграм-канале "Свое мнение".

В свою очередь, Bloomberg сегодня сообщает, что некоторые суда все-таки вынуждены были изменить маршрут и направились в обход заблокированного канала. По данным агентства, сейчас у обоих входов в Суэц скопилось около 240 кораблей.

Уже известно о семи судах с сжиженным газом, отказавшихся от маршрута через заблокированную артерию, сообщила аналитик компании Kpler Ребекка Чиа. Еще два корабля, везущих товары из США в Азию изменили курс и направились в сторону южной оконечности Африки.

Напомним, в Суэцком канале инцидент произошел утром 23 марта, когда во время песчаной бури шедший под панамским флагом контейнеровоз Ever Given сел на мель. Судно так развернуло, что носом оно уперлось в один берег, а кормой – в другой. В итоге контейнеровоз водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м благополучно всей своей махиной перекрыло судоходство по каналу.

Ранее в пятницу, 26 марта, была предпринята попытка сдвинуть судно с мели, но она провалилась.

