Незалежная растеряет миллионы жителей

Ситуация на Украине далека от нормализации. Киевский режим уверенно ведет страну к разрухе. Народ пытается спасаться, как может. Многие сбегают из Незалежной в другие страны. По прогнозам народного депутата Украины 7-8 созывов Евгения Мураева, не за горами тот день, когда население страны уполовинится.



Политический деятель указал на то, что сейчас в государстве проходят весьма разрушительные процессы. Каждый год умирают порядка 600 тысяч жителей Незалежной. При этом появляются на свет всего около 300 тысяч новых украинцев. Более того, огромное число местных уезжают на заработки в другие страны.

По подсчетам Мураева, на чужбине трудятся порядка 10 миллионов украинцев. Если представить, что покинувшим полуразрушенную страну людям удастся закрепиться на новой родине и перевезти туда семьи, то Украина попросту опустеет.

"У нас будет сразу минус 20 миллионов", – сокрушается политик в эфире телеканала "Наш".

Нужно отметить, что тенденции к отъезду с Украины только прогрессируют. Люди ищут все возможные пути, чтобы обеспечить нормальное существование для себя и своих родных. Впрочем, условия работы за границей зачастую оставляют желать лучшего.

К слову, недавно ведущий инфекционист Минздрава Украины, профессор Ольга Голубовская объявила, что граждане Незалежной лечатся от коронавируса препаратами для скота.