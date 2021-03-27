Активные граждане проголосовали за название новой станции БКЛ

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Участники проекта "Активный гражданин" выбрали название для станции БКЛ на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного ополчения в районе Хорошево-Мневники.
Чуть больше 55 процентов участников голосования высказались за "Народное ополчение". 35,93 процента проголосовали за "Карамышевскую". Часть москвичей предпочла, чтобы название выбрали эксперты (9,05 процента). В целом голосовали за название новой станции БКЛ 112 960 граждан.
К этому моменту москвичи могут пользоваться 10 станциями БКЛ. В феврале 2018 года началось движение по первому участку. В России это самый масштабный проект в истории метростроения. Предполагается, что в состав Большой кольцевой линии метро в итоге войдет 31 станция. В этом году планируется открытие еще 11-ти.
Общая протяженность БКЛ составит 70 километров.
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