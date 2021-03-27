Швейцарские эксперты назвали Москву одной из столиц с самым чистым воздухом

Швейцарские эксперты назвали Москву одной из столиц с самым чистым воздухом
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экологическая обстановка в столице постоянно анализируется

Москва обогнала по чистоте воздуха 70 городов в рейтинге мировых столиц за 2020 год. Российская столица вошла в ТОП-30 безопасных мегаполисов мира.

Об этом стало известно из отчета, опубликованного на онлайн-платформе IQAir.

Сообщается, что в основе рейтинга лежат данные, отражающие процент содержания в воздухе мелких твердых частиц (PM2.5). Примечательно, что оценку загрязнения атмосферы дают наземные станции мониторинга.

PM2.5 – это частицы, размер которых не превышает двух с половиной микрометров. Они намного тоньше человеческого волоса. В воздухе PM2.5 появляются из-за выбросов автомобильного транспорта, природных пожаров, деятельности определенных отраслей промышленности и других неблагоприятных для окружающей среды факторов.

По данным за прошедший год, самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5 зарегистрированы в городах Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии. В Дели, Дакке и Улан-Баторе допустимый уровень был превышен в несколько раз.

В Москве содержание взвешенных частиц было в 1,5–2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, Риме и Париже.

Стоит отметить, что за чистотой атмосферы в столице следит оперштаб по контролю качества воздуха, а также другие организации.

Данные об экологической обстановке в Москве собирают автоматические станции контроля загрязнения атмосферы, метеорологические комплексы и передвижные лаборатории.

Отмечается, что эти станции работают в круглосуточном режиме, поэтому информация всегда соответствует реальному положению дел. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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