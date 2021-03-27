Путин назначил новым врио губернатора Пензенской области выпускника программы кадрового резерва ВШГУ

Получивший должность госдеятель зарекомендовал себя как хороший управленец

Накануне стало известно о том, что должность временного исполняющего обязанности губернатора Пензенской области досталась Олегу Мельниченко. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Что касается предыдущего губернатора, Ивана Белозерцева, то его глава государства уволил из-за утраты доверия.

Мельниченко является выпускником программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. С новым назначением Олега поздравил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Уверен, что полученные на программе кадрового резерва знания и опыт помогут ему на новом этапе карьеры", – высказался он.

По словам Комиссарова, Мельниченко прекрасно знает специфику Пензенской области, поскольку несколько лет он входил в ряды правительства региона. В 2017 году госслужащего избрали депутатом областного заксобрания, и в том же году Олег стал представителем регионального парламента в Совете Федерации.

Алексей добавил, что Мельниченко получил хороший управленческий опыт на региональном уровне, поэтому он успешно справится в новой должности.

Примечательно, что программа кадрового управленческого резерва стартовала в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. В ее реализации принимают участие Корпоративный университет Сбербанка, Московская школа управления "Сколково" и Высшая школа экономики.

Цель проекта заключается в том, чтобы сформировать сообщество чиновников, которые будут успешно решать поставленные перед ними задачи.

Напомним, что среди выпускников трех потоков и слушателей четвертого потока данной программы 37 человек уже заняли посты глав регионов нашей страны. Среди них – пять человек, которые назначены врио губернаторов.