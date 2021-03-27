Власти Крыма отказались просить Украину возобновить подачу воды

Республика намерена справиться с проблемой самостоятельно

Власти Крыма заявили о том, что полуостров не нуждается в помощи со стороны Украины. Речь идет о водной блокаде, которую Незалежная устроила республике после ее присоединения к Российской Федерации.

Ранее переговорщик от Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отметил – Киев возобновит поставки воды в Крым только в том случае, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель акцентировал внимание на том, что республика намерена справиться с проблемой самостоятельно, передает РИА "Новости".

"Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подачи воды мы не будем", – отметил госдеятель.

По его словам, получать воду из страны, где правительство не может ответить за свои действия, крайне небезопасно. Ведь есть риск того, что ее отравят или снова перекроют.

Гемпель добавил – Незалежную нужно привлечь к ответственности за нанесенный республике ущерб.

Несколько дней назад глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что в скором времени проблема водоснабжения будет решена. На данный момент все силы направлены на реализацию комплексного плана правительства России, нацеленного на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности крымчан.

Ранее Кравчук объяснил, почему Украина прекратила подачу воды на полуостров. Главным виновником водной блокады Незалежная считает Россию.