Навального посетили члены ОНК Владимирской области

Навального посетили члены ОНК Владимирской области
Алексей Навальный. Фото: Виктор Лисицын/https://www.globallookpress.com/
Решение о встрече приняли на фоне претензий блогера к медобслуживанию в ИК-2

С Алексеем Навальным пообщались члены владимирской ОНК. Посетить блогера решили после информации, которую публиковали в прессе и соцсетях – речь шла о якобы проблемах с его здоровьем, а также претензиях относительно медобслуживания в исправительной колонии, где он сейчас находится.

Как рассказал журналистам председатель ОНК Вячеслав Куликов, встреча состоялась накануне, 26 марта. Как выяснилось в разговоре с Навальным, его беспокоят боли в ноге. Блогер попросил помощь в получении уколов препарата "Диклофенак", чтобы снять болевой синдром. Об этом Куликов сообщил "Газете.ру".

По словам главы Владимирского ОНК, документацию в медчасти проверили. Выяснилось, что заявку от Навального официально зарегистрировали. Члены ОНК попросили о дополнительном медобследовании блогера, если это будет необходимо, а также напомнили о заявке на препарат.

Отмечается, что на фоне жалоб на боли в ноге Навальный передвигается сам. Других просьб от блогера не было.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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