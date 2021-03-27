Правильная посадка – это один из залогов успеха

В мае-июне огородники начинают высаживать помидоры в открытый грунт. Далеко не все знают, что для получения богатого урожая нужно соблюсти правильное "соседство". Расскажем, какие растения можно и нужно сажать рядом с данной культурой.

Необходимо помнить, что помидоры любят влажную почву. Поэтому перед тем, как окружить их соседями, узнайте, приживутся ли другие посадки рядом с ними.

Что можно сажать рядом с помидорами:

Морковь

Свекла

Редис

Чеснок

Петрушка

Сельдерей

Базилик

Листья салата

Щавель

Фасоль

Мята

Фацелия

Эти культуры не только спокойно перенесут высокую влажность почвы, но и окажут дополнительную пользу. Дело в том, что многие из вышеперечисленных растений способны защитить помидоры от вредителей и различных болезней.

Если говорить о бобовых культурах, то они благоприятно повлияют на структуру почвы. От этого будет во многом зависеть урожайность помидоров.

Фацелия избавит овощные посадки от фитофтороза. Напомним, это заболевание вызывают грибоподобные микроорганизмы. На заражение растения могут указывать темно-коричневые потемнения, образующиеся на плодах.

Некоторые культуры ни в коем случае нельзя сажать рядом с помидорами. К ним относятся картофель, баклажаны, цветная капуста, перец, кукуруза и кальраби.

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