Банкам вернут право выселять россиян из жилья

Банкам вернут право выселять россиян из жилья
Дом. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению ЦБ РФ, люди достаточно попользовались коронавирусными послаблениями

Совсем скоро в России перестанут действовать некоторые льготы, которые были предоставлены жителям страны из-за тяжелой ситуации на фоне резкого обострения эпидемиологической обстановки из-за пандемии СOVID-19. Так, уже с первого апрельского дня кредитные организации снова смогут выселять злостных неплательщиков из квартир.

Имеются в виду квартиры, которые подлежат взысканию из-за допущения должниками крупных просрочек по кредитной задолженности. В трудные коронавирусные времена эксперты Центрального банка России запретили кредитным организациям выдворять неплательщиков из квартир. Такие меры были предприняты для поддержки граждан в период резкого ухудшения экономического положения в стране. Сейчас государство постепенно оправляется от коронавирусного удара и экстренные льготы начинают отменять.

Также с 1 апреля утратит свою силу рекомендация экспертов Банка России идти навстречу гражданам и бизнесменам в вопросе реструктуризации кредитов, напоминает РИА "Новости".

Помимо этого, кредитные организации снова имеют право вернуться к практике начисления неустойки за допущение должником просрочек по кредиту.

Напомним, с 1 апреля россиян ждут серьезные перемены. Помимо вышеперечисленных льгот, будут отменены также другие преференции. Например, пожилые люди старше 65 лет больше не смогут получать по больничному, взятому из-за самоизоляции, компенсацию, которую платят при временной нетрудоспособности.

Ольга ФЕДОРОВА

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