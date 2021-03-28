Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Исчезновение малазийского "Боинга" в 2014 году над Индийским океаном может быть связано с ВВС США. Об этом заявила французская журналистка Флоренс Де Чаги.
В своей книге "Акт исчезновения: невероятный случай MH370" она написала, что долгое время после трагедии ряд стран вели масштабную кампанию по дезинформации народа, чтобы скрыть настоящие причины произошедшего. В их числе она перечислила США, Китай, Малайзию, Австралию, Вьетнам, Великобританию и Францию.
По ее версии, американцы собирались перехватить лайнер, чтобы конфисковать летевший в Пекин груз. Для этого военные задействовали технологию электронных помех. На время самолет исчез с радаров, после чего США его сбили, приводит мнение журналистки Daily Mail. До этого они пытались захватить оборудование на борту с помощью попытки изменить маршрут, но провалились.
Версия мистического исчезновения, заявляет Чанги – лишь выдумка. Она полагает, что высокопоставленные лица знают, что именно произошло над Индийским океаном, но держат информацию в строгой секретности.
Напомним, борт MH730 "Малазийских авиалиний" пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек, которых позже признали погибшими. Журналисты выдвигают множество версий случившегося, от угона самолета до устроенного пилотом массового убийства.
Президента США подколола Маргарита Симоньян
Пасечник заявил, что жители самопровозглашенной республики будут отстаивать свои интересы