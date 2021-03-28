Американцы могли сбить самолет, чтобы перехватить груз

Исчезновение малазийского "Боинга" в 2014 году над Индийским океаном может быть связано с ВВС США. Об этом заявила французская журналистка Флоренс Де Чаги.

В своей книге "Акт исчезновения: невероятный случай MH370" она написала, что долгое время после трагедии ряд стран вели масштабную кампанию по дезинформации народа, чтобы скрыть настоящие причины произошедшего. В их числе она перечислила США, Китай, Малайзию, Австралию, Вьетнам, Великобританию и Францию.

По ее версии, американцы собирались перехватить лайнер, чтобы конфисковать летевший в Пекин груз. Для этого военные задействовали технологию электронных помех. На время самолет исчез с радаров, после чего США его сбили, приводит мнение журналистки Daily Mail. До этого они пытались захватить оборудование на борту с помощью попытки изменить маршрут, но провалились.

Версия мистического исчезновения, заявляет Чанги – лишь выдумка. Она полагает, что высокопоставленные лица знают, что именно произошло над Индийским океаном, но держат информацию в строгой секретности.

Напомним, борт MH730 "Малазийских авиалиний" пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек, которых позже признали погибшими. Журналисты выдвигают множество версий случившегося, от угона самолета до устроенного пилотом массового убийства.