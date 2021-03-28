Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
748 новости
Буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno отправили на вызволение Ever Given из Суэцкого канала. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию морских судов Marine Traffic.
До этого сдвинуть контейнеровоз не удалось. Надежда на воскресеенье – работы продолжат во время прилива. Сейчас снять судно с мели пытаются 10 буксиров.
Также глава администрации Суэцкого канала заявил, что президент Египта распорядился подготовить разгрузку Ever Given.
Президента США подколола Маргарита Симоньян
Пасечник заявил, что жители самопровозглашенной республики будут отстаивать свои интересы