Пока даже примерную дату открытия морского пути не могут назвать

Буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno отправили на вызволение Ever Given из Суэцкого канала. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию морских судов Marine Traffic.

До этого сдвинуть контейнеровоз не удалось. Надежда на воскресеенье – работы продолжат во время прилива. Сейчас снять судно с мели пытаются 10 буксиров.

Также глава администрации Суэцкого канала заявил, что президент Египта распорядился подготовить разгрузку Ever Given.