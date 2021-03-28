Азаров отреагировал на ситуацию вокруг "Мотор Сич"

Азаров отреагировал на ситуацию вокруг "Мотор Сич"
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Бывший премьер Незалежной рассказал, что стоило сделать с предприятием

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров полагает, что началом катастрофы для завода "Мотор Сич" стало решение властей страны о прекращении поставок в Россию. Так он отреагировал на национализацию предприятия. 

По его словам, наносить ущерб заводу начал еще прошлый президент страны Петр Порошенко. Значительную часть продукции поставляли в Россию, поскольку другим странам запчасти, производимые на "Мотор Сич", были не нужны – соответствующие вертолеты не собираются больше нигде в мире. Исключением являются страны, куда Россия поставляла технику, но заниматься техническим обслуживанием там не требуется – все работы проводит поставщик. 

Самостоятельно поставлять детали украинский завод не может, отметил Азаров, пишет РИА ФАН. Бывший глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев предлагал американцам инвестировать в предприятие, чтобы потом выкупить, но продукция для тех оказалась ненужной.

"А вот Китай согласился. И понятно почему. Несмотря на активное развитие авиастроения в Китае, они не изготовляют такого уровня двигатели. Поэтому они заинтересовались взять это предприятие", – сказал бывший премьер.

Он указал, что как премьер-министр страны украинский завод бы не отдал ни при каком раскладе, обеспечив его госзаказом. Азаров заявил, что Украине нужны вертолеты и двигатели собственного производства, но официальный Киев об этом не задумывается. 

В Китае, комментируя ситуацию вокруг "Мотор Сич" призывают Украину соблюдать права китайских инвесторов – около половины акций компании принадлежит им. 

Роман ИГНАТОВ

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